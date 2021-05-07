За минувшие сутки в Петербурге 722 инфицирования «ковидом»

В Петербурге за последний день коронавирусной инфекцией заразилось 722 человека. С высоким показателем город расположился на втором месте по суточному приросту среди городов России. По традиции впереди только Москва. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с вирусом COVID-19.

В Ленинградской области на 7 мая зарегистрировано 77 новых случаев инфицирования. Всего в России за весь период пандемии было заражено 4 млн 863 тыс. 514 человека, погибло 112 тысяч 622 петербуржца. За весь период победить вирус удалось 4 млн 480 тыс. 360 пациентам.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проведенных за сутки почти 18 тысяч тестирований.