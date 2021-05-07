Для коронавирусных петербуржцев свободно 20% коечного фонда

В Петербурге сохраняется тенденция к уменьшению количества заболевших вирусом COVID-19. За минувшую неделю число инфицирований сократилось на 16, 88%. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Кроме того, в городе держатся ниже среднего показатели по тяжелым больным. Среди всех инфицированных петербуржцев 23% находятся в тяжелом состоянии. При этом для пациентов с диагнозом коронавирус или внебольничная пневмония в городе развернуто 5 248 коек. на данный момент свободны из них 1 057 мест.

