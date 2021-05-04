За минувшие сутки более 11 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Санкт-Петербурге за последние сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали 11 203 петербуржца. Об этом рассказали в воскресенье, 4 мая, в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, за этот же период в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 обратилось 7 777 человек по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса.

Также отметим, что губернатор Северной столицы Александр Беглов, призвал всех жителей города присоединиться к вакцинопрофилактике. На данный момент в городе работают 134 пункта вакцинации и 13 мобильных прививочных пунктов.