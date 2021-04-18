В Петербурге увеличилось количество летальных случаев заражения коронавирусом

В Северной столице наблюдается тенденция увеличения смертельной статистики. В Петербурге за минувшие сутки увеличилось количество летальных случаев от «ковида». Об этом сообщается в Оперштабе по борьбе с распространением инфекции коронавируса.

Согласно данным, за последний день погибло 29 петербуржцев. Общее число погибших за период пандемии увеличилось до 12 811 петербуржцев. При этом за минувшие сутки по всей стране скончалось 398 человек.

В городе продолжает сохраняться опасность возникновения третей волны коронавируса. В связи с этим городская администрация призывает граждан вакцинироваться.