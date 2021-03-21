Почти 21 тысяча петербуржцев проверились на наличие коронавируса за минувшие сутки

В Петербурге за минувшие сутки было сделано 20 722 теста на наличие вируса COVID-19. Данные предоставлены 21 марта пресс-службой петербургской администрации.

Кроме того, Смольный сообщает о 1439 волонтерах, которые за весь период с 5 октября присоединились к движению #мывместе. из них 1151 человек получил аккредитацию. За все время работы организации волонтерам удалось обработать более 6 тысяч заявок.

Также в Петербурге продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба. За весь период работы сервиса петербуржцы обратились по вопросам, связанным с коронавирусом 5297 раз.