За последние сутки тест на коронавирус сдали 19 тысяч петербуржцев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге сообщает, что за последние сутки в Северной столице тест на Covid-19 сдали 19 005 человек.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам коронавируса позвонило 3 644 петербуржца.

Кроме того, с 5 октября 1419 активистов прошли регистрацию на портале #мывместе. За все время силами волонтеров гуманитарную помощь оказали 5 893 жителям Петербурга. За все время с октября 2020 года, волонтеры помогли 178 тысячам 464 петербуржцам.

Помощь оказывалась пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.