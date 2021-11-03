В Подмосковье для борьбы с COVID-19 отправят отряд военных медиков Петербурга

Первый медицинский отряд численностью более 220 военнослужащих отправится в Московскую область для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Его подготовили в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Как сообщает Минобороны РФ, областные специалисты уже приступили к развертыванию временного медицинского центра, который расположится в Кубинке.

«Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России. В ближайшие дни военные медики будут доставлены в Московскую область бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил», – говорится в сообщении.

Курсанты в добровольном порядке вызвались отправиться вместе с профессионалами и преподавателями академии на помощь жителям Московской области. Все они прошли специальную подготовку. В ведомстве уточнили, что все военные медики будут обеспечены жильем, пропитанием и средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем планируется увеличить состав группы для работы в инфекционном центре.