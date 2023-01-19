В Москве и Северной столице за сутки коронавирус забрал одинаковое количество жизней

Первое место по суточному количеству умерших с COVID-19 в России разделили Петербург и Москва. В четверг, 19 января, в городах выявили по 11 ушедших на тот свет от последствий коронавирусной инфекции граждан.

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 674 новых случая коронавируса. Госпитализированы при этом 116 человек, выздоровели – 671, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 836 575 местных жителей, вылечились — 1 794 455 человек, а общее число жертв достигло 36 808. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 005 человек. На третьем месте оказалось Подмосковье — 263 новых ковид-пациентов.

В столице за всю пандемию скончалось 47 749 граждан от последствий COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жителям Петербурга рассказали, насколько опасен "Кракен", и стоит ли его бояться.