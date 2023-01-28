За сутки избавиться от коронавируса смогли 483 петербуржца

В Петербурге растет количество горожан, которы смогли побороть влияние коронавирусной инфекции. За сутки от инфекции вылечились почти 500 человек.

За последние 24 часа в России коронавирус подхватили 7 219 человек, при этом за всю пандемию заболевших насчитывается около 21 931 480. Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Москва, за всю пандемию здесь заболели 3 341 893 горожанина. Сегодня она обогнала Северную столицу и Подмосковье. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 733 новых случая коронавируса.

Госпитализированы в городе на Неве при этом 97 человек, выздоровели – 483, умерли – 8. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 842 892 местных жителя, вылечились — 1 799 915 человек, а общее число жертв достигло 36 896. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 117 человек. На третьем месте оказалось Подмосковье — 335 новых ковид-пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за прошлые сутки в Северной столице снова умерло почти больше всего граждан с коронавирусом. Сейчас город опережает Москва, - на вчерашний день число скончавшихся от COVID-19 здесь достигло 47 842 за все время пандемии.