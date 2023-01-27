За сутки в Петербурге скончались еще десять пациентов с коронавирусом

За сутки в Петербурге снова умерло практически больше всего граждан с коронавирусом. Город опережает Москва, где число скончавшихся от COVID-19 достигло 47 842 за всю пандемию.

По всей России за сутки умер 41 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 2 — 12 граждан.

На 27 января в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня находится на 2 месте по количеству умерших с COVID-19. Москва заняла первую строчку, при этом в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 509 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии коронавируса достигло 36 888 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 394 902 жителей.

За сутки петербургские врачи также зафиксировали еще 721 новый случай заражения COVID-19. Жертв инфекции в результате может стать еще больше.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге заработал новый ценовой калькулятор. На это раз речь идет о возможности петербуржцев уточнить стоимость жизненно необходимых лекарств.