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Эксперты дали прогноз курса доллара на лето

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О возможном сильном изменении ситуации на валютном рынке в июне 2022 года говорят эксперты. Укрепление рубля в настоящее время продолжается. Как пишет PRIMPRESS, финансовый аналитик Владислав Антонов уверен, что в первый летний месяц курс американской валют упадет ниже 50 рублей. Если это произойдет, будет достигнуты показатели мая 2015 года.

Аналитики «Сбербанка» отмечают, что на курс рубля может оказать влияние массовое снятие денег россиянами со складов. В июне их держатели получат проценты. Однако это ослабление, как ожидается, будет краткосрочным и вскоре рубль снова укрепит позиции.

Деньги на финансирование бизнеса можно найти даже в кризис. «МК в Питере» сообщает о нескольких возможных источниках получения средств.

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