312 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 8 мая, в официальную статистику вошли 312 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

По сравнению с предыдущим днем заболеваемость уменьшилась. Ранее сообщалось о 373 заболевших. Всего за время пандемии коронавирусом заболел 1 522 591 петербуржец.

В больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус за сутки увезли 69 петербуржцев. Выздровели после перенесенного коронавируса 374 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 12 петербуржцев. Общее количество скончавшихся от болезни и её последствий за время пандемии составило 33 599.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России могут начать испытания вакцины от коронавируса «Конвасэл» на пациентамх старше 60 лет.