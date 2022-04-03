764 петербуржца заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 2 апреля, в официальную статистику по коронавирусу, вошло 764 новых случая. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

В России выявлено 16 828 новых случаев. В Москве за суки заболели коронавирусом 835 человек. Петербург остается на втором месте по уровню заболеваемости. 757 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Свердловской области.

Суточная смертность от болезни и её последствий в России составила 304 случая. 22 человека скончались в Москве, а в Петербурге — 17.

Госпитализировали с подтвержденным диагнозом коронавирус в Петербурге 57 человек за сутки. 4798 пациентов завершили лечение от болезни и были выписаны.