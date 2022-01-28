Рекордное число петербуржцев лечится дома с симптомами ОРВИ

В Петербурге рекордно выросла нагрузка на амбулаторную систему. Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что самоизолируются дома с признаками ОРВИ 160 тысяч человек.

70 тысяч лечащихся амбулаторно пациентов имеют подтвержденный диагноз коронавирус. Рост заболеваемости существенно увеличил загрузку поликлиник.

Главной проблемой поликлиник Петербурга Дмитрий Лисовец назвал кадровый голод. Болеют многие врачи, поэтому к работе приходится привлекать студентов медицинских вузов. Власти планируют привлечь к работе в городских поликлиниках также врачей стационаров, диспансеров и медицинских центров.

Глава Комздрава прогнозирует, что сложившаяся непростая ситуация сохранится в Петербурге последующие несколько недель. Поэтому комитет выступает за любые ограничительные меры, направленные на разобщение коллективов и ограничение контактов потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми.