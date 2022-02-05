С поликлиники №4 сняли объявление, советующее пациентам с ковидом ехать на прием общественным транспортом

С дверей поликлиники №4 на Васильевском острове сняли объявление, в котором пациентам с признаками ОРВИ и коронавируса рекомендовали добираться на прием общественным транспортом. Как сообщают «Невский Новости», ссылаясь на комитет по здравоохранению Петербурга, объявление было написано ошибочно.

Ранее горожане с удивлением обнаружили в объявлении информацию о том, на каких автобусах и троллейбусах можно добраться до поликлинического учреждения на Большом проспекте. Пользоваться ими рекомендовали людям, которые едут в поликлинику с подозрением на ковид.

В комитете по здравоохранению ранее уточняли, что таким пациентам необходимо добираться на прием на личном автомобиле или пешком.