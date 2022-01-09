В Петербурге коронавирус подтвердили у 1323 человек за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 8 января, в официальную статистику по коронавирусу вошли 1323 новых случай. Такие данные озвучил оперативный штаб.

В России положительный результат теста получили 16 246 человек. У 12,2% из них не было клинических проявлений болезни. В Москве за сутки заболели 3274 человека.

За сутки от коронавируса в России умерло 763 человека. 71 летальный исход зарегистрирован в Москве, а 60 — в Петербурге. Всего за время пандемии от коронавируса в России скончались 316 163 человека.