В Ленобласти в запертой квартире находились два разлагающихся трупа

Во Всеволожском районе Ленобласти жильцы одного из домов заметили крайне неприятный запах, исходивший из квартиры неблагополучных соседей. Источником зловоний оказались два гниющих трупа.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 февраля, в среду, в полицию обратилась женщина, проживающая на улице Рядового Леонида Иванова в поселке Кузьмоловский. Заявительница сообщила, что он соседней квартиры исходит трупных запах.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили, что одна из дверей в квартиру открыта, а вторая заперта. Вскрыв замок, они обнаружили в помещении трупы двух мужчин, отца и сына, 1940 и 1975 года рождения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга женщина обнаружила труп своей пожилой подруги и ее мужа.