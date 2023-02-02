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В Ленобласти в запертой квартире находились два разлагающихся трупа

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© Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

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Во Всеволожском районе Ленобласти жильцы одного из домов заметили крайне неприятный запах, исходивший из квартиры неблагополучных соседей. Источником зловоний оказались два гниющих трупа.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 февраля, в среду, в полицию обратилась женщина, проживающая на улице Рядового Леонида Иванова в поселке Кузьмоловский. Заявительница сообщила, что он соседней квартиры исходит трупных запах.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили, что одна из дверей в квартиру открыта, а вторая заперта. Вскрыв замок, они обнаружили в помещении трупы двух мужчин, отца и сына, 1940 и 1975 года рождения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга женщина обнаружила труп своей пожилой подруги и ее мужа.

 

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