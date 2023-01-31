Мертвую супружескую пару пенсионеров нашли в квартире на Димитрова

В одном из домов Фрунзенского района Петербурга женщина наткнулась на трупы своей подруги-пенсионерки и ее пожилого супруга. Известно, что следов насильственной смерти специалистам обнаружить не удалось.

В полицию гражданка обратилась около двух часов дня 30 января. Она рассказала, что в квартире дома 29, корпус один по улице Димитрова обнаружены два трупа.

На место оперативно выехали специалисты и нашли в комнате на диване и рядом с ним двух мертвых пенсионеров. Суя по тому, что тело 62-летней женщины уже начало гнить, она отошла на тот свет еще в декабре прошлого года. А вот 61-летнего мужчину, по словам соседей, видели рядом с домом около двух с половиной недель назад.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, у скончавшейся пары есть 25-летний сын. По его словам родители жили одни, вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем. Из квартиры правоохранители забрали почти 40 пустых бутылок из-под алкоголя.

Трупы направили в морг для выяснения причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в одном из канализационных люков Полежаевского парка в Петербурге был найден обезображенный огнем труп неизвестного.Тело направили в морг.