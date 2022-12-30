В Ленобласти в сарае нашли человеческий череп и голень

В Кировском районе Ленинградской области обнаружили страшную находку — человеческие останки. Кости отправили в морг, проводится проверка.

Как сообщает “МК в Ленобласти”, 29 декабря, в четверг, в садоводстве Ольховское были найдены человеческие кости. Заявивший в полицию рассказал, что нашел их в сарае дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что в сарае находились останки человеческого черепа и голеностопа. Жуткую находку отправили в морг, дабы установить причины смерти.

Ранее также сообщалось, что в Тихвинском районе Ленобласти в поселке Мехбаза были обнаружены трупы супружеской пары с огнестрельными ранениями. Подозреваемого местного жителя объявляли в розыск.