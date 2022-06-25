Человеческие кости обнаружили в канаве у частного дома в Отрадном

В Кировском районе Ленобласти местный житель обнаружил возле своего частного дома неприятную находку. При очистке канавы он увидел человеческие останки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу вечером, 24 июня, в полицию поступило сообщение владельца частного дома в Отрадном. Он рассказал, что проводил очистку придорожной канавы, как вдруг ему на глаза попались части человеческого скелета. Мужчина также сообщил, что нашел кости двух стоп и таза, две берцовые кости.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили информацию о найденных останках. Кости направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Возле костей также обнаружили мужское нижнее белье.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что полусгнивший труп обнаружили на чердаке дома на Купчинской.