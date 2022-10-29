В Петербурге мужчина выехал на красный свет светофора и сбил 15-летнюю девочку

В Петербурге 34-летний водитель совершил наезд на 15-летнюю девочку. В результате произошедшего девочке потребовалась госпитализация.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, в пятницу, 28 октября, у дома по проспекту Народного ополчения водитель выехал на пешеходный переход на красный свет. Там находилась 15-летняя девочка, которая попала под колеса автомобиля.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, ей потребовалась госпитализация.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге вынесли приговор мужчине, который будучи пьяным устроил ДТП на угнанном авто, при том, что на нем висел запрет на управление транспортом.





