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Утроивший пьяное ДТП на угнанной машине петербуржец отправится в колонию на 2,5 года

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© Фото: pxhere

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В Петербурге вынесли приговор мужчине, который будучи пьяным устроил ДТП на угнанном авто, при том, что на нем висел запрет на управление транспортом.

Как рассказали в оледененной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Пушкинский райсуд огласил приговор в отношении гражданина, признанного виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем) и по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом).

Согласно версии следствия, подсудимый, будучи осужденным за нетрезвое вождение на 9 месяцев лишения свободы и имея запрет на управления транспортом сроком на три года, имея доступ к ключу зажигания, совершил хищение автомобиля “МАЗ”, который принадлежал транспортной компании. В Шушарах на Ленсоветовской дороге мужчина не справился с управлением и попал в ДТП, после чего место аварии покинул.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима с запретом на право управления транспортным средством сроком на 3,5 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Московский райсуд Петербурга оштрафовал мужчину за публичную демонстрацию нацистской символики.

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