ДТП на Московском шоссе может стать причиной пробки

В Петербурге на Московском шоссе произошло столкновение Газели с грузовым автомобилем. Очевидцы сообщают, что возникла пробка, особенно для грузовых автомобилей.

В воскресенье, 18 сентября, на Московском шоссе Северной столицы произошло ДТП с участием Газели и грузового автомобиля. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видеоматериалы с места происшествия опубликованы в группе “ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург/ Питер Онлайн/ СПб” в социальной сети “ВКонтакте”.

Очевидцы сообщили, что Газель пыталась развернуться, но в итоге встала поперек дороги. Также предупредили, что возможно пробка, потому что большая часть дороги перекрыта. Некоторые комментаторы пожаловались, что на этом участке уже не первый случай.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге на площади Восстания произошло ДТП с участием двух машин. Информации о пострадавших в результате произошедшего не сообщается.