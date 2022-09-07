Машина снесла остановку на Художников

В Петербурге произошла авария на углу перекрестка проспекта Художников и Сиреневого бульвара. Информации о пострадавших не поступало.

В среду, 7 сентября, на перекрестке проспекта Художников и Сиреневого бульвара в Северной столице автомобилист не справился с управлением машины и вылетел на остановку. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фотографии с места происшествия опубликована в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб” в социальной сети “ВКонтакте”.

На кадрах видно, что автомобиль сильно поврежден. О пострадавших информации не поступало. Некоторые комментаторы отметили, что причиной такого происшествия стало немного ранее случившееся столкновение с другим автомобилем.

Также очевидцы рассказали, что все помехи для дорожного движения уже убраны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на Ленинском проспекте произошла смертельная авария с участием мотоциклиста.