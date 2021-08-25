На КАД произошло ДТП с участием автовышки

Сегодня, 25 августа на 118м внешней стороны КАД произошла авария с участием автовоза и автовышки. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительным данным, машины не поделили дорогу. Точные обстоятельства неизвестны. На видеозаписях видно, что автовышка получила сильные повреждения. В результате столкновения автовышка завалилась на бок. По словам очевидцев, водитель получил травму головы.

На месте происшествия работают пожарные.



По данным сервисе "Яндекс.Карты", авария стала причиной пробки на 2 км.



