В Петербурге задержали стрелка с газовым пистолетом

30 июля около 8:30 у метро "Сенная площадь" неизвестный в ходе конфликта ранил петербуржца в лицо. Полиция задержала стрелка.

В ходе разбирательств выяснилось, что раненный горожанин был сильно пьян и спровоцировал конфликт. Тогда мужчина решил выстрелить ему в лицо из газового пистолета. Раненого госпитализировали в больницу с ожогами.

"Я выстрелил из аэрозольного устройства Пионер свето-шумовым боеприпасом. Заступился за девушку с ребенком на Сенной площади. Наркоман толкнул ее и крыл матом, а до этого ударил другого прохожего. Есть куча свидетелей. Перед случившимся я сообщал сотрудникам метро-полиции о том, что молодой человек вел себя неадекватно, но они не отреагировали", - написал стрелок на своей странице "ВКонтакте".

Как сообщили в региональном управлении МВД, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.