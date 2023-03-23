Устроивший погоню в Пушкинском районе лихач остановился только после выстрелов

В Пушкинском районе Петербурга сотрудники дорожной полиции пустились в погоню за лихачом, который не останавливался до тех пор, пока по его авто не был открыт огонь. После нарушитель попытался скрыться на своих двоих, но был задержан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петерюургу и Ленобласти, 22 марта, в среду, на Фильтровском шоссе в половину четвертого утра патрульный экипаж заметил автомобиль марки Chevrolet Lacetti, водитель которой при виде служебной машины набрал скорость и попытался скрыться, игнорируя требования сотрудников полиции остановить транспортное средство.

Спустя некоторое время преследования инспектор ДПС применил табельное оружие, попав в заднее колесо. После этого машина остановилась, а ее водитель пустился в бега, но уже на ногах. Однако гонщика удалось задержать. Из оказался 49-летний житель Красного Села.

Нарушителя доставили в отдел, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На него был составлен административный протокол. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе сотрудники дорожной полиции применили табельное оружчие, дабы остановить нетрезвого нарушителя на "ВАЗе".