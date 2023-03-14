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В Петербурге пьяный гонщик на "ВАЗе" остановился только после выстрелов

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© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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В Василеостровском районе в ночное время сотрудникам ДПС пришлось пуститься в погоню за нетрезвым нарушителем, авто которого удалось установить только метким выстрелом в колесо. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 10 марта на пересечении улиц Нахимова и Беринга, наряд ДПС попытался остановить ехавший с нарушениями ПДД автомобиль марки “ВАЗ”, но водитель проигнорировал требования сотрудников дорожной полиции и попытался скрыться от них, набрав скорость. 

Нарушитель продолжал игнорировать требования об остановке, поступавших от преследовавшего его патруля. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух не заставил лихача одуматься, после чего последовали три выстрела по колёсам авто. Одна из пуль пробила левое колесо, что привело к остановке машины. 

За рулем “ВАЗа” находился 21-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. Он был доставлен в отдел, а его транспорт, помещен на специализированную стоянку. Нарушитель собрал пять административных протоколов и был арестован судом на 14 суток. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти студент на иномарке покалечил пустился в бега от ДПС и врезультате покалечил двух сотрудников полиции.

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