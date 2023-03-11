В Петербурге задержанный напал на полицейского и отрыл огонь из присвоенного табельного оружия

В Калининском районе Петербурга в отделе полиции задержанный атаковал сотрудника полиции и, выхватив табельное оружие, устроил пальбу. Полицейский быстро обезоружил и обезвредил злоумышленника.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в субботу, 11 марта, в одном из отделении полиции. Задержанный за мелкое хулиганство 36-летний иногородний мужчина, при выводе из камеры напал на сотрудника правопорядка.

Задержанный попытался завладеть табельным оружием и даже умудрился произвести выстрел. Пуля угадила в потолок никого не задев. Страж порядка обезвредил негодяя и после закрыл его в камере.

Информация по данному факту была передана в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у станции метро "Гостиный двор" мужчина подстрелил сотрудника ОМОНа.