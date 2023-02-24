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У станции "Гостиный двор" в Петербурге прохожий подстрелил сотрудника ОМОНа

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© Фото: Baltphoto/Константин Яковлев

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Утром в пятницу, 24 февраля, у станции метро "Гостиный двор" в ходе стрельбы пострадал сотрудник ОМОНа. Злоумышленника задержали.

Правоохранители Центрального района разбираются в ситуации со стрельбой из-за которой на больничной койке оказался один из сотрудников Росгвардии. За произошедшее задержали 50-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, утром 24 февраля рядом со станцией метро "Гостиный двор" неизвестный подстрелил сотрудника ОМОНа. В результате пострадавшего для оказания помощи экстренно забрали врачи.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящий момент решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрания наказания.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в одном из отелей Петербурга произошла стрельба, после которой пострадали как минимум три человека. 

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