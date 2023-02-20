Как минимум три человека пострадали в результате потасовки со стрельбой в одном из петербургских отелей

В результате драки со стрельбой в одном из отелей Северной столицы пострадали как минимум три человека, однако никто из них не написал заявление в полицию, и все отказались от медицинской помощи.

Потасовка случилась в отеле "Гамма". Как сообщает телеканал "360", в драке участвовали от 30 до 50 человек, из которых как минимум трое пострадали.

Одним только рукоприкладством дело в отеле не ограничилось. По прибытию на место правоохранители обнаружили три гильзы с надписью 45 Rubber и бинты с кровью.

По предварительным данным, в результате произошедшего у одно из пострадавших были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб мягких тканей шеи и головы. Второй человек получил рану поясничной области. При этом оба от медицинской помощи отказались.

Уточняется, что в день происшествия в отеле праздновали его пятилетие. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.