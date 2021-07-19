На Испытателей ночью горела квартира

В понедельник, 19 июля, в 2:30 на проспект Испытателей, 28, корпус 4 вызвали пожарных. В трехкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров полностью выгорела комната.
Тушили пожар 15 спасателей и 3 спецтехники. МЧС эвакуировали 25 жителей. В 2:57 комнату площадью 12 квадратных метров удалось потушить.
Однако, по сообщениям очевидцев, без жертв не обошлось. Как сообщили пользователи группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ", на седьмом этаже было найдено тело.
Соседи предполагают, что причиной пожара могли стать алкоголь и сигареты. Информация уточняется.