В пожаре на Тореза погибла женщина

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. В результате пожара в помещение был обнаружен труп женщины.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, в четверг, 13 октября, в 16:53 поступила информация о возникновении пожара в Выборгском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул доме №3 корпус 3 на проспекте Тореза.

В ведомстве отметили, что в двухкомнатной квартире в комнате и коридоре.

Пожар удалось погасить в 17:16, однако на месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля, пламя с которого перекинулось на стоящую рядом иномарку.