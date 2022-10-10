В Выборгском районе два автомобиля тушили 10 пожарных

В Выборгском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля, пламя с которого перекинулось на стоящую рядом иномарку.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, в понедельник, 10 октября, в 04:27 поступило сообщение о пожаре на Толубеевском проезде у дома 14.

В моторном отсеке и салоне легкового автомобиля “ВАЗ” огонь распространился на площадь четыре квадратных метра. Пламя распространилось на стоящую рядом машину марки Mazda, у которой выгорел багажник и салон.

Пожар был ликвидирован в 05:08. Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире дома на улице Ильюшина. В результате происшествия пострадала местная жительница.