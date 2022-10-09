Петербурженке потребовалась госпитализация в результате пожара на Ильюшина

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. В результате произошедшего пострадала женщина, ее госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, в воскресенье, 9 октября, в 11:23 поступило сообщение о возникновении пожара в двухкомнатной квартире дома 11 по улице Ильюшина.

В одной из комнат площадью 15 “квадратов” загорелась обстановка на площади 3 “квадратов”.

Пожар удалось локализовать в 11:42. На месте происшествия работали 20 сотрудников экстренной службы, а также четыре единицы спецтехники.

В пожаре пострадала женщина. Ей потребовалась госпитализация.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что стали известны подробности “пожара” в автобусе на проспекте Ветеранов. Раскрылась необычная деталь произошедшего: никакого возгорания не было.