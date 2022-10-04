“Пожар без огня”: система пожаротушения автобуса на Летчика Пилютова сработала просто так

Стали известны подробности “пожара” в автобусе на проспекте Ветеранов. Раскрылась необычная деталь произошедшего: никакого возгорания не было.

Вечером 4 октября ГУ МЧС по Петербургу сообщило о том, что в рейсовом автобусе “Волгабас” на проспекте Ветеранов произошел пожар. Однако позднее в пресс-службе комитета по транспорту рассказали, что на деле никакого возгорания не было, просто сработала система пожаротушения. Об этом сообщает МК в Петербурге.

Отметим, что сообщение о возникновении пожара поступило в 17:27. Пассажиры сообщили, что произошло возгорание двигателя в рейсовом автобусе “Волгабас”. Однако не было ни огня, ни задымления, только сработавшая система пожаротушения. На месте происшествия прибыли сотрудники экстренной службы, чтобы проконтролировать ситуацию.

В Комитете по транспорту показали, что специалисты проводят техническую проверку автобуса. Однако транспорт остался целым.