Таксист обокрал пьяного петербуржца

В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в неоднократных кражах ценных вещей у пассажиров. Мужчина задержан по свежему заявлению от 54-летнего петербуржца, которого обокрали в такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Так, петербуржец обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона. По его словам, после вечеринки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вызвал такси. После поездки мужчина обнаружил пропажу телефона.

В полиции оперативно нашли водитель Toyota Camry. Им оказался 37-летний уроженец Кавказа. Ранее мужчину задерживали с наркотиками. Во время обыска в квартире таксиста нашли другие мобильные телефоны и прочие ценные вещи.

В орезультате в отношении таксиста возбудили уголовное дело.