Петербурженка обвинила водителя маршрутки в краже 50 тысяч рублей

Петербургская пенсионерка пожаловалась на водителя маршрутки из-за пропажи у нее 50 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 83-летняя местная жительница обратилась в полицию в пятницу, 17 июня. Она рассказала, что около 11:50 водитель маршрутного такси №262 неустановленным способ списал с ее банковской карты "Сбербанк" 50 тысяч рублей.

В субботу, 18 июня, сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний мужчина, водитель АО "Третий парк".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржец украл корзину с продуктами из "Пятерочки" и повредил руки администратору. "По горячим следам" задержан 28-летний мужчин. Он нигде не работает и уже неоднократно был судим по статьям о кражах и наркотиках.