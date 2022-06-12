Петербуржец украл корзину с продуктами из "Пятерочки" и повредил руки администратору

Неудачливый петербуржец украл корзину с продуктами из магазина "Пятерочка", а на следующий день его задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о преступлении в Калининском районе поступило в полицию в четверг, 9 июня. Очевидцец рассказал, что неизвестный мужчина вырвал корзинку с продуктами и повредил руку администратору магазина, после чего скрылся с места происшествия.

"По горячим следам" задержан 28-летний мужчин. Он нигде не работает и уже неоднократно был судим по статьям о кражах и наркотиках.

Пострадавшая администратитор обратилась в поликлинику с ушибом обеих лучезапястных суставов. Её отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из Апраксина переулка украли украшений на 10 млн рублей.