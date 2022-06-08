Из Апраксина переулка украли украшений на 10 млн рублей

Целую шкатулку ювелирных украшений украли у жителя Петербурга, пока тот уезжал за город. 58-летний мужчина в квартире хранил несметные богатства. Квартира находится в Апраксином переулке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, заявление от пострадавшего поступило во вторник ночью, 7 июня. По словам петербуржца, в ночь с 5 на 6 июня неизвестный как-то проник в его жилище на третьем этаже и вынес шкатулку с украшениями на 10 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что задержаны подозреваемые в краже трех мешков сигарет на Ленинском проспекте. В закрытом магазине, который находится на Ленинском проспекте, сработала сигнализация. Наряд вневедомственной охраны выехал на место происшествия и задержал двух неизвестных с большими черными пакетами.