Задержаны подозреваемые в краже трех мешков сигарет на Ленинском

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, которые похитили из магазина на Ленинском проспекте три мешка сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Кировскому району в 3 часа ночи получил информация о том, что в закрытом магазине, который находится на Ленинском проспекте, сработала сигнализация.

Наряд вневедомственной охраны выехал на место происшествия и задержал двух неизвестных с большими черными пакетами. Мужчины отжали замок входной двери в магазин и украли три мешка табачной продукции.