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В Петербурге задержали карманницу, стащившую за два часа 8 телефонов

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В центре Петербурга была задержана молодая женщина, которая за два часа сумела “обчистить” карманы восьми прохожих. Общая сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правопорядка задержали 24-летнюю представительницу кочевого народа по результату двухчасового наблюдения за ее действиями. За это время девушка собрала улов из 8 смартфонов.

Первую кражу злодейка совершила на Невском проспекте у дома 13, вытащив iPhone XR из кармана дубленки жительницы Ярославля.

После этого подозреваемая взяла такси и переместилась на Лиговский проспект. Затем “карманница” в течении 40 минут обокрала еще семь женщин. Последней жертвой воровки стала жительница Москвы, у которой та украла из кармана куртки смартфон iPhone 14 Pro Max. После злоумышленница была задержана с поличным.

Общая сумма ущерба составила почти 450 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Купчино были задержаны двое мужчин, которые находились в федеральном розыске за кражу товара из продуктового магазина.

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