Полиция задержала рецидивистку, укравшую в Ленобласти деньги у пенсионерки

Полиция Петербурга задержала неоднократно судимую женщину, которая украла из кошелька пенсионерки деньги. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 23 декабря правоохранители задержали неработающую 27-летнюю уроженку Оренбурга, которая подозревается в том краже шести тысяч рублей из кошелька 74-летней пенсионерки в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области.

Известно, что задержанная была неоднократно судима ранее. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Невском и Лиговском проспектах 24-летняя карманница украла у восми людей смартфоны за два часа. Сперва злодейка совершила кражу на Невском проспекте, после чего отправилась на такси на Лиговский проспект, где обокрала еще семь человек. После этого воровка была задержана с поличным.