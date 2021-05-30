В Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается вместе с братом в убийстве двух человек

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции произвели задержание 28-летнего мигранта, который находится под подозрением в убийстве молодого человека и женщины. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Сообщается, что убийца и его брат в качестве сообщника на почве неприязни осенью в прошлом году совершили убийство 24-летнего молодого человека, а его тело закопали в лесу. На следующий день они снова совершили убийство уже 43-летней женщины. Преступления произошли в лесном массиве Коннолахтинской дороги, труп убитой братья-убийцы спрятали на том же месте.