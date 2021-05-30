  • 30 Май 2021
USD 29.05.2021 73.5870 +0.1290
USD ММВБ 00:05 73.5021  
EUR 29.05.2021 89.6731 +0.0176
EUR ММВБ 00:05 89.5983  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается вместе с братом в убийстве двух человек

Автор:


© Фото: pixabay.comВ Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мигранта, которого подозревают в убийстве молодого человека и женщины. Об этом со

Темы дня

Задержанный вместе с братом совершили убийство двух человек, а затем закопали тела

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции произвели задержание 28-летнего мигранта, который находится под подозрением в убийстве молодого человека и женщины. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Сообщается, что убийца и его брат в качестве сообщника на почве неприязни осенью в прошлом году совершили убийство 24-летнего молодого человека, а его тело закопали в лесу. На следующий день они снова совершили убийство уже 43-летней женщины. Преступления произошли в лесном массиве Коннолахтинской дороги, труп убитой братья-убийцы спрятали на том же месте.

 По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас правоохранительные органы занимаютя розыком родственника задержанного.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.05.21
    Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»
    20.05.21
    Отличительные особенности сантехники Wasserkraft
    14.05.21
    Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году
    22.04.21
    Экологичная упаковка
    21.04.21
    Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным
    19.04.21
    igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021
    12.04.21
    В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram