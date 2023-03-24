В Колпино житель коммуналки обстрелял дверь квартиры из охотничьего ружья, пытаясь убить соседа

В Колпинском районе гражданин прострелил дверь из охотничьего ружья, пытаясь ранить соседа после пьянки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Все произошло 22 марта в коммунальной квартире дома, расположенного на территории Колпино. Местный житель рассказал, что нетрезвый сосед выстрелил в него из огнестрельного оружия. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Об этом сообщает телеканал "360".

Специалисты задержали 58-летнего подозреваемого. По версии следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из своего охотничьего ружья в сторону входной двери комнаты с целью серьезно травмировать соседа.

У задержанного изъяли огнестрельное оружие, а также 62 патрона. Было возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".