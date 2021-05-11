В петербургских школах усилят меры бесопасности

По информации, предоставленной аппаратом губернатора, во всех учебных заведениях усилят контроль над пропускным режимом, кроме того, сотрудники получат дополнительный инструктаж. Губернатор города Александр Беглов поручил проверить системы безопасности в школах.

Проверки будут проведены в связи с нападением на школу, произошедшем в Казани. В Смольном сообщают, что на данный момент все школы снабжены кнопками тревожной сигнализации, кроме того, в учебных учреждениях работает профессиональная охрана. Каждый месяц осуществляются проверки систем безопасности.