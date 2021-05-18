Петербургу требуется более 3 млрд рублей для осуществления безопасности в школах

В Санкт-Петербурге, 18 мая, состоялось заседание городского правительства, которое прошло в онлайн-формате. На нем обсуждались вопросы, которые связаны с осуществлением безопасности в школах.

Наталия Путиловская, глава Комитета по образованию Петербурга, сообщила, что на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях городу требуется более 3 миллиардов рублей. Также стоит отметить, что уже в этом году на эти нужды выделили 1,7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на покупку камер, оборудования и систем контроля доступа.

Данный вопрос остро подняли из-за произошедшего теракта в школе №175 в Казани, где молодой человек убил из ружья 9 человек, среди которых были дети.