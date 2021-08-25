Комитет по образованию на 2022 год попросил почти 4 млрд рублей

Комитет по образованию Петербурга запросил дополнительно почти 4 млрд рублей на расходы в следующем году. Об этом сообщила глава ведомства Наталия Путиловская в ходе нулевых чтений по проекту бюджета 25 августа.

Всего на бюджет 2022 комитету направят 19,7 млрд рублей. Самая крупная статья расходов в 825 млн рублей отправят на приобретение учебников и учебных пособий, а также художественной литературы для школ. Часть средств - на обеспечение безопасности своего здания и детские лагеря.

Также в комитете предусмотрено почти 457 млн рублей на организацию детского отдыха. Предполагается, что эти деньги отправятся на обеспечение 25,8 тысяч путевок и сертификатов. Примерно 287,4 млн рублей будет потрачено на ремонт детских загородных оздоровительных баз.

"Общая потребность на 2022 год по обеспечению путевками и сертификатами составляет 91 061 штук, что требует бюджетных ассигнований в сумме 2,1 млрд рублей", — следует из документа.

Примерно 658 млн потратят на покупку оборудования и ремонт образовательных учреждений. На капитальный ремонт учреждений потребуется езе 393,7 млн рублей.