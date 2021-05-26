В образовательных учреждениях Петербурга установят комплексные системы безопасности

В Северной столице 3076 образовательных учреждений, включая детсады, школы, учреждения СПО и вузы. В каждом образовательном учреждении установлены тревожные кнопки, ручные или стационарные металлодетекторы. 90% учреждений снабжены системой видеонаблюдения.

В 93% учреждений есть системы контроля доступа. В связи со стрельбой в школе в Казани, которая произошла 11 мая, в ходе совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Петербурга было принято решение о том, что все образовательные школы Петербурга будут дооснащены комплексными системами безопасности.

По словам главы города Александра Беглова, в ближайшее время будет проведен анализ обстановки во всех учреждениях и разработаны дополнительные меры защиты от терроризма.