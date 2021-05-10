В квартире на Комендантском обнаружили тело двухлетнего мальчика

Тело ребенка было обнаружено утром 9 мая в квартире на Комендантском проспекте. С двухлетним мальчиком находилась его 30-летняя мать. Прибывшая по вызову бригада скорой констатировала смерть мальчика, после чего на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Следов насильственной смерти на теле ребенка сотрудниками МВД обнаружено не было. Сообщается, что семья ребенка неполная, но благополучная. Точная причина смерти мальчика будет установлена в морге, куда отправили труп ребенка.